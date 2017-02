Temer fala ao telefone com o vice-presidente dos EUA

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer conversou por telefone nesta segunda (13) com o vice-presidente dos EUA, Mike Pence. Segundo nota da Casa Branca, os dois discutiram formas de fortalecer a relação bilateral. O Palácio do Planalto confirmou o telefonema e informou que foi Pence quem ligou para Temer. De acordo com o governo brasileiro, foi uma "conversa diplomática", os primeiros contatos para "estabelecer diálogo entre os países". Eles trataram ainda da composição de um cronograma de encontros entre as equipes econômicas dos dois países para incrementar o comércio bilateral, tema já discutido em ligação de Temer ao então presidente eleito Donald Trump, em dezembro. Segundo o Planalto, não houve menção a uma visita oficial de Trump ao Brasil.