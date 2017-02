Concurso elege a menina mais bonita do litoral paranaense

Redação Bem Paraná com assessoria

14/02/17 às 14:18 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

No último sábado (11), o Concurso Garota Arena 2017 escolheu as meninas mais bonitas das areias do litoral paranaense, em um evento que agitou a Praia Brava de Guaratuba, na Arena Mundo RIC 2017.

O júri, composto por personalidades de Guaratuba e pessoas ligadas ao universo da moda, elegeu no 1º lugar: Manoella Ferreira de Souza, 2° lugar: Greicyhellen Vitória Dana Biernaskie 3° lugar: Miriã Caroline Pereira.

A primeira colocada foi premiada com um contrato de agenciamento completo para carreira de modelo, com vigência de três anos, incluindo sessão de fotos e curso de Modelo e Manequim. Já a segunda e terceira colocada foram contempladas com um curso completo de Modelo e Manequim, tudo oferecido pela agência Forum Model.

Tags: RITV | Record TV, Arena Mundo RIC, Diversão, Verão, Guaratuba, Férias

Hashtag oficial: #ArenaMundoRIC