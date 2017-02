Parado há quatro anos, relógio da Praça Osório voltará a funcionar

(foto: Carlos Ruggi/SMCS )

Algumas semanas após a limpeza do petit-pavé no Calçadão da Rua XV de Novembro, equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o funcionamento de outro símbolo da história da cidade. O relógio da Praça Osório, parado há mais de quatro anos, recebe trabalhos de limpeza, manutenção e vai voltar a funcionar com a substituição da máquina e troca da fiação.

Os serviços começaram nesta segunda-feira (13) e seguem durante toda a semana. Com a lavagem, que utilizou água de reuso, xampu neutro e água sanitária, a cor do granito que reveste o pedestal já voltou ao seu aspecto original. Além da ação do tempo, sinais de pichação também foram apagados.

“Ainda vamos revisar os equipamentos e repor a fiação arrancada por vândalos”, conta o diretor do Departamento de Parques e Praças da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba, Jean Brasil. A nova caixa com a máquina do relógio será reforçada para garantir a segurança e evitar novas ações de vandalismo ou furtos.

História

Segundo informações da historiadora e professora Cassiana Lícia de Lacerda, o primeiro relógio da Praça Osório foi instalado em dezembro de 1914, quando foram feitas obras de remodelação e embelezamento pelo prefeito Cândido de Abreu. No início, não funcionava a contento, já que alguns mecanismos, incluindo os ponteiros, precisavam ser trazidos em navios a vapor e não chegaram em tempo por conta da Primeira Guerra Mundial.

Depois de outras mudanças, foi substituído por um novo modelo na década de 1950, na gestão de Iberê de Mattos. E, novamente, em 1993, na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, foi providenciado um novo relógio, construído pela Gunter & Muller, com as características visuais do modelo de 1914. A troca marcou as comemorações dos 300 anos da capital.