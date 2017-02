'Carpool Karaoke' vira série da Apple com outros motoristas além de James Corden

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de fazer sucesso como quadro do "The Late Late Show", talk show de James Corden, e reprisar esse sucesso no YouTube, o "Carpool Karaoke" será em breve uma série exibida na plataforma de streaming Apple Music. Nos novos episódios, que estreiam em abril, haverá um rodízio de motoristas: além de James Corden, o cantor John Legend e a comediante e apresentadora Chelsea Handler, entre outros, assumem o volante. O formato do quadro, e agora série, é simples: gravado dentro de um carro, o motorista recebe convidados para conversar e cantar. Personalidades como Justin Bieber, Adele, Madonna e Lady Gaga já participaram. Entre os próximos convidados estão Will Smith, Alicia Keys e Ariana Grande.