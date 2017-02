A determinação do Tribunal de Contas do Paraná (TCE) para que a Prefeitura de Curitiba suspenda o aumento da tarifa do transporte coletivo, que passou de R$ 3,70 para R$ 4,25 na semana passada, foi o assunto do dia na sessão de hoje da Câmara Municipal de Curitiba.

