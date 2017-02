RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco corre risco de perder pontos no Estadual do Rio por conta de supostas irregularidades nas escalações do volante Jean e do lateral Gilberto na partida contra o Resende. Alguns clubes levantaram a suspeita e acreditam que o cruzmaltino poderia perder seis pontos e ser multado entre R$ 100 e R$ 100 mil. A informação foi divulgada pelo Jornal "O Globo" e confirmada pela reportagem. O regulamento da competição indica que um jogador precisa estar inscrito até dois dias úteis antes da partida pela quarta rodada. Além disso, é necessário aparecer sem pendências no Bira até o dia anterior. Jean figurou na lista de inscritos no dia 3 de fevereiro, mas só teve o nome publicado no Bira no dia 6. Gilberto foi inscrito no dia 2 e apareceu no Bira no dia 6. A partida foi realizada no dia 5. Pelo artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, um clube punido nesta situação perde três pontos, além dos conquistados na partida. Como o Vasco venceu por 2 a 1, poderia ser punido em seis pontos na tabela. O clube defende que houve erro da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), já que os nomes dos atletas apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Para o cruzmaltino, a Federação demorou para colocá-los no Bira. A Ferj informou que apura o caso para descobrir se houve erro por parte do clube ou do sistema (de publicação).