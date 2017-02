Cabral é hospitalizado em presídio, mas passa bem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral passou mal nesta terça-feira (14) na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira no Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste da capital fluminense. De acordo com a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), Cabral foi atendido no ambulatório da cadeia e, em seguida, encaminhado para exames na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Hamilton Agostinho de Castro Vieira, que também fica no complexo presidiário. As informações são da Agência Brasil. Segundo a secretaria, o ex-governador passa bem e já voltou para a cela onde está preso desde 17 de novembro do ano passado, denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Investigações da Operação Calicute, do Ministério Público Federal, apontam que o esquema de propinas, lavagem de dinheiro e outros crimes praticados pela quadrilha movimentou mais de R$ 450 milhões. Na semana passada, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro aceitou denúncia contra Sérgio Cabral, sua mulher, Adriana Ancelmo, o empresário Eike Batista e mais seis pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Eles já estavam com prisão preventiva decretada por causa das investigações das operações Calicute e Eficiência, que apuram desvio de dinheiro público do Estado do Rio de Janeiro.