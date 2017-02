Homem que se passava por policial é preso em Curitiba

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

14/02/17 às 15:14 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: Polícia Civil)

Um homem de 27 anos, suspeito de se passar por policial, foi preso no final da tarde de segunda-feira (13), pela equipe do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). A prisão aconteceu no Centro da cidade, em cumprimento a um mandado de prisão por falsidade ideológica.



Os policiais chegaram até o suspeito através de uma denúncia anônima, relatando que o homem se apresentava para a população como policial e fazia diversas ameaças para moradores e comerciantes da região central.





Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia