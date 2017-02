Extraterrestres estariam entre nós, afirma estudioso que virá a Curitiba

(foto: Reprodução)

Após pesquisar 1.400 casos de abdução, professor e cientista americano garante que o propósito dos ETs é gerar uma raça de seres híbridos para repovoar o planeta. Ele virá a Curitiba em março para fazer palestra.

Os casos de raptos de seres humanos por ETs, conhecidos na Ufologia como abduções, não são coisa nova. Embora tais fatos tenham sido descobertos apenas há algumas décadas, hoje se sabe que eles vêm ocorrendo há milênios. A explicação é que os ETs vêm nos visitando, e deixando evidências de sua passagem, há vários milhares de anos. E assim, consequentemente, as abduções também seguiram esta trajetória.

Estudiosos da Teoria dos Antigos Astronautas hoje se juntam aos pesquisadores das abduções e garantem que já são milhares os casos e milhões os abduzidos na história do planeta. Mas para cada 100 casos, apenas entre 3 e 5 vêm à tona para que possam ser pesquisados. O motivo disso é que os ETs, os abdutores, bloqueiam a memória de seus abduzidos para que não se lembrem do que lhes ocorreu. Mas há casos em que o procedimento não dá certo.

Alguns estudiosos vão além destas certezas, como o professor da Universidade de Temple, nos Estados Unidos, David Jacobs, Ph.D., que tratou de 1.400 pessoas que passaram por experiências nas mãos de ETs. Ele afirma que há um grupo de raças que trabalham em conjunto sequestrando seres humanos para extraírem seus materiais genéticos com o propósito de gerar uma espécie híbrida, meio humana, meio alienígena, que está sendo reintroduzida na Terra.

O professor Jacobs, reconhecido como autoridade mundial no assunto, virá pela primeira vez à Curitiba em março para ministrar palestra sobre o tema no XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia, que ocorre de 17 a 19 daquele mês no Hotel Lizon. A promoção é da Revista UFO, a mais antiga publicação sobre Ufologia do mundo, desde 2008 estabelecida na capital paranaense. A palestra do cientista se intitula “O Plano Alienígena para Controlar a Humanidade” e está sendo muito aguardada pela Comunidade Ufológica Brasileira.

No evento também estarão presentes outros 12 conferencistas de várias partes do Brasil, que abordarão variados temas relativos aos discos voadores e seus tripulantes, tais como Exopolítica, agroglifos em plantações, os segredos que o Vaticano guarda sobre os UFOs, tipologia das naves alienígenas, encontros com ETs na Amazônia, Física Quântica e vários outros.

O evento é aberto à população mediante inscrições antecipadas no site oficial.

