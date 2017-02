Greca usa a rede social para explicar a composição da tarifa de ônibus de Curitiba

(foto: Reprodução/Facebook)

O prefeito de Curitiba Rafael Greca de Macedo utilizou as rede sociais para explicar a composição da tarifa do transporte público de Curitiba. Nesta segunda-feira, 13, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu uma medida cautelar para suspender imediatamente o aumento da tarifa, que no dia 6 de fevereiro, passou de R$ 3,70 para R$ 4,25. O argumento utilizado foi a falta de transparência na composição da tarifa e a justificativa apresentada pela prefeitura sobre a necessidade de renovação da frota.

De acordo com Greca, dos R$ 4,25 da tarifa de ônibus, 2% (R$ 0,0852) são do Imposto Sobre Serviços (ISS), 12,98% (R$ 0,5515) vai para a remuneração do capital investido (rentabilidade), inlcuso os ônibus a serem adquiridos, 4,52% (R$ 0,1923) são destinados a peças e acessórios para os ônibus, 1,99% (R$ 0,0844) para os pneus, 15,53% (R$ 0,6602) ficam com os custos de combustível e lubrificantes, 4% R$ (0,1702) paga o trabalho de gerenciamento da Urbs (fiscalização, planejamento, manutenção de terminais, estações tubos e outros), 53,55% (R$ 2,2848) é destinado ao pagamento de salários/encargos (motoristas, cobradores, funcionários de transporte ) e custos administrativos e 5,21% (R$ 0,2214) para a amortização das instalações e ônibus com vida útil, incluso os ônibus a serem adquiridos.