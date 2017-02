Autuori: elogios ao Capiatá (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, usou palavras fortes para explicar como está sendo a preparação da equipe para a decisão contra o Deportivo Capiatá, do Paraguai, pela terceira fase da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (dia 15), na Arena da Baixada. Segundo o treinador, o clube não pode cair na armadilha da arrogância por enfrentar um adversário com orçamento e estrutura inferiores. Autuori também destacou o “alto nível mental” da equipe do Capiatá, pelas façanhas recentes.

“Uma coisa que me irrita muito na vida é a arrogância. E o futebol é vida. Essa arrogância de obrigação, que o time vai ganhar porque é maior e que vai ganhar com facilidade. Isso é a arrogância do futebol brasileiro, que fez com que nós estivéssemos nesta situação que estamos”, disse o técnico do Atlético, em entrevista coletiva nessa terça-feira. “É importante ter muito cuidado com essa situação. Uma equipe respeita a outra quando põe tudo o que tem que pôr no jogo em todos os aspectos. Espero, e todos nós exigimos, que a equipe faça isso. Se vai acontecer, depende das circunstâncias do jogo, se vamos produzir bem. O importante é ganhar o jogo e não sofrer gol, como fizemos no jogo com o Millonarios. Isso é fundamental quando você faz o primeiro jogo em casa. Te dá muita tranquilidade de jogar”, explicou.

Na segunda fase, o Capiatá enfrentou o Universitário, do Peru, e perdeu o jogo de ida, em casa, por 3 a 1. Os paraguaios precisavam de um milagre na partida de volta, no Peru, e conseguira. Venceram por 3 a 0. “Vamos entrar em campo sabendo as dificuldades que vamos enfrentar e respeitando uma equipe que teve duas classificações heroicas, que já demonstram o alto nível mental que eles estão”, afirmou Autuori. “Vamos respeitá-los ao máximo. E a melhor maneira de respeitar um adversário é jogando tudo que se pode, físico, técnico, tático e mental no seu limite. E é isso que vamos fazer”, declarou.

O Atlético entrou direto na segunda fase da Libertadores, mas o Capiatá jogou também a primeira fase. O primeiro confronto do clube paraguaio foi contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. Venceu em casa por 1 a 0 e empatou fora por 0 a 0.

O Capiatá tem um time experiente. A provável equipe titular para o próximo jogo tem média de 32 anos.