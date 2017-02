Lars von Trier cria personagem inspirado em Trump

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O polêmico cineasta dinamarquês Lars von Trier revelou em entrevista ao jornal "The Guardian" que o personagem do seu próximo filme "The House that Jack Built" foi inspirado em Donald Trump.

"'The House that Jack Built' celebra a ideia de que a vida é cruel e sem alma, o que é tristemente provado pelo recente crescimento do Homo trumpus -"o rei dos ratos", afirmou von Trier.

Na semana passada foi divulgada a primeira foto do filme, na qual o próprio cineasta aparece com uma foice na mão em um clima sombrio, fazendo alusão ao filme que será sobre um serial killer. Lars von Trier é conhecido por filmes polêmicos, como "Dogville" (2003), "Anticristo" (2009), "Melancolia" (2011) e "Ninfomaníaca" (2013). O filme "The House that Jack Built" está previsto para 2018 e será protagonizado pelo ator Matt Dillon.