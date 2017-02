Policial acusada de matar copeira tem prisão negada por juiz

(foto: Reprodução)

Foi recebida nesta terça-feira pelo juiz Daniel R. Surdi de Avelar, da 2ª Vara do Tribunal do júri de Curitiba, a denúncia contra a policial Kátia das Graças Belo, que é acusada de ter matado a copeira Rosaira Miranda da Silva. O caso aconteceu na madrugada do dia 23 de dezembro de 2016, quando Rosaira estava com os colegas fazendo uma festa de confraternização de fim de ano, e a policial irritada com o barulho, fez disparos contra o local.

Entretanto, o pedido de prisão preventiva e afastamento da policia de suas atividades na Polícia Civil foram indeferidos pelo magistrado. Foi apenas determinada uma medida cautelar em que Kátia estaria proibida de portar arma, e só poderia trabalhar em funções internas e burocráticas na Polícia Civil.

Em um inquérito policial para investigar o crime, concluiu-se que Kátia foi de fato a autora do disparo que matou Rosaria, e foi recomendada a sua prisão preventiva para garantir a "ordem pública", devido à comoção popular que o caso gerou.

O juiz se mostrou contrário à prisão preventiva usando como base a manifestação do Ministério Público sobre o decreto prisional preventivo, em que usa como critérios o fato de Kátia possuir residência fixa, não ter ligação com a criminalidade, ter se apresentado espontaneamente à Autoridade Policial e não ter prejudicado as investigações.