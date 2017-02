Maduro acusa CNN de manipulação e quer TV fora da Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, criticou a rede americana CNN e pediu a saída da emissora da Venezuela. "Eu quero a CNN bem longe daqui. Eu quero a CNN fora da Venezuela, fora!", afirmou o chavista em seu programa na TV estatal, no último domingo (12), sem precisar ações concretas contra a rede. Maduro acusou a emissora de manipular informações em um plano apoiado pelos Estados Unidos para retirá-lo do poder. Não é a primeira vez que o venezuelano faz comentários desse teor. Na semana anterior, durante um evento televisionado, uma estudante do ensino médio cobrou de Maduro melhorias para sua escola pública. "Alguns meios como a CNN trataram de manipular" esses comentários, sem elaborar a crítica. A emissora americana já havia irritado o governo Maduro na semana passada, ao revelar um esquema de venda de passaportes venezuelanos a cidadãos de países do Oriente Médio em trocas de grandes quantias de dinheiro. O governo Maduro negou a existência do esquema. Questionada pela CNN en Español, a chanceler venezuelana, Delcy Rodríguez, afirmou que "isso é mentira".