Possível reforço do Coxa tem salário de R$ 500 mil

Anderson: em 2007, Manchester United pagou 31 milhões de euros por ele (foto: Divulgação/Internacional.com.br)

O Coritiba tenta a contratação do volante/meia Anderson, 28 anos, do Internacional. O jogador tem contrato até dezembro de 2019 com o clube gaúcho. A equipe paranaense quer trazê-lo por empréstimo, até o final de 2017. Segundo o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, o jogador tem salário de R$ 500 mil mensais no Inter.

Na negociação com o Coritiba, o clube gaúcho estaria disposto a pagar 75% do salário do atleta enquanto estiver emprestado. Ou seja, a equipe paranaense pagaria R$ 125 mil mensais pelo jogador e o Inter, R$ 375 mil.

Anderson treina em grupo separado e está fora dos planos do Inter, que quer negociá-lo para outro clube.

O jogador teve fraco desempenho no Brasileirão 2016. Na campanha que provocou o rebaixamento do Inter à Série B, ele atuou em 20 das 38 rodadas – atuou 9 vezes como titular e 11 como substituto. Marcou 1 gol e fez 2 assistências.

Segundo ranking do WhoScored, que utiliza mais de 200 tipos de estatísticas para atribuir notas aos jogadores, Anderson foi um dos três piores atletas do Inter na competição. Ele teve média 6,42 nessa lista, ficando à frente apenas do meia-atacante Nico López (6,40) e do meia Gustavo Ferrareis (6,39). O site inglês só inclui nesse ranking quem atuou pelo menos em 14 rodadas.

Se hoje passa por má fase, Anderson viveu dias de glória no passado. Somou 181 jogos, 9 gols e 21 assistências em sete temporadas no Manchester United. Foi campeão da Liga dos Campeões da Europa e colecinou quatro títulos da Premier League (a principal divisão da Inglaterra).

Em 2007, o clube inglês pagou 31 milhões de euros ao Porto, de Portugal, para comprar Anderson. O valor seria equivalente hoje a R$ 100 milhões.

Anderson surgiu no Grêmio em 2004. Foi destaque do time gaúcho em 2005, com 8 gols em 25 jogos. O Porto pagou 5 milhões de euros pelo jogador em 2005.

Pela seleção brasileira, Anderson disputou oito jogos pelo time principal, entre 2007 e 2010, e cinco pela equipe olímpica nas Olimpíadas de 2008.

Além de Anderson, o Coritiba também tenta a contratação do meia Sherman Cárdenas, 27 anos, que está encostado no Vitória. O colombiano pertence ao Atlético Nacional, da Colômbia, e está emprestado ao clube baiano até o final de 2017. O jogador disputou 20 das 38 rodadas do Brasileirão 2016. Foi titular 17 vezes, não marcou gol e fez uma assistência.

No Atlético Nacional, Cárdenas teve um bom retrospecto, com 64 jogos, 13 gols e 10 assistências. Nas seleções colombianas de base (sub-17 e sub-20), o jogador somou 21 gols em 27 partidas. Ele começou no Atletico Bucaramanga e depois passou por Millonarios, Junior Barranquilla e Atlético Nacional. Também jogou a Libertadores e o Brasileirão de 2015 pelo Atlético Mineiro, mas sem grande destaque.