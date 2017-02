Romero ganha vaga de Marquinhos Gabriel

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians terá uma novidade para a partida contra o Novorizontino, nesta quarta-feira (15), em Itaquera. O paraguaio Romero atuará na vaga de Marquinhos Gabriel, titular na derrota para o Santo André no sábado passado. O atacante treinou entre os titulares na tarde desta terça-feira (14), no CT Joaquim Grava. Marlone, recuperado de dores musculares, trabalhou normalmente e também atuou no time titular. Já Giovanni Augusto, que atuou como titular pela direita na estreia do Paulista, não foi para o campo -ainda com dores musculares, ele trabalhou apenas internamente. Fellipe Bastos e Jô, por sua vez, foram mantidos na equipe. Os seus reservas imediatos, Camacho e Kazim, respectivamente, participaram da atividade com os reservas, em outro campo. O grupo foi dividido em dois, enquanto os titulares trabalharam sozinhos, sob o comando de Fábio Carille e Osmar Loss. O time corintiano, dessa forma, entrará em campo pela terceira rodada do Campeonato Paulista com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Romero, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marlone; Jô. O treino também foi marcado pela presença do quarteto que defendeu a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. O atacante Léo Jabá já treinou com bola, enquanto o zagueiro Léo Santos, o lateral Guilherme Arana e o volante Maicon correram pelo gramado. Pedrinho, um dos destaques do Corinthians na Copa SP, e Mantuan também participaram dos trabalhos com bola. O meia apareceu no campo com o cabelo raspado, fruto do trote que recebeu dos companheiros por causa da ida aos profissionais. O Corinthians busca a recuperação no Estadual depois de perder em casa por 2 a 0 para o Santo André na segunda rodada. A equipe alvinegra, hoje, está atrás de Botafogo, São Bernardo e Ituano no Grupo A da competição.