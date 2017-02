Morre o bilionário Edson Bueno, fundador da Amil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (14) o empresário Edson Godoy Bueno, fundador da empresa de planos de saúde Amil. Ele teve um infarto fulminante enquanto jogava tênis em Búzios (RJ). Um dos homens mais ricos do país, Bueno vendeu 90% do capital da Amil Participações para a gigante americana da área de saúde United Health Group por US$ 4,9 bilhões em 2012. Mesmo após a operação, o empresário não abandonou o setor. Dois anos depois, assumiu, junto de sua ex-mulher, Dulce Pugliese, o controle da empresa de medicina diagnóstica Dasa, dona de empresas como Delboni Auriemo, Lavoisier, Cytolab, entre outros. Quem está no comando da Dasa hoje é o filho de Edson Bueno, Pedro Bueno. A Dasa seguiu na tendência de consolidação do setor. No último dia 20, a companhia anunciou acordo para aquisição da Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A., sociedade que desenvolve atividades de análises clínicas no Estado de São Paulo avaliada em R$ 600 milhões. Amigos do empresário relatam que ele tinha uma energia muito grande para o trabalho, apesar de ter deixado a presidência da operação brasileira da United Health no ano passado. Claudio Lottenberg, que o substitui no cargo, conta a última conversa que teve com o empresário na manhã desta segunda-feira. Eles combinavam uma viagem ao Nordeste para visitar hospitais ainda nesta semana. "O Edson é meu amigo há mais de 15 anos. Temos uma relação próxima e tenho um respeito muito grande pelo papel que ele exercia na saúde no país. Era inovador, empreendedor, dedicado. Sempre foi uma pessoa que se auto-desafiava. E tínhamos uma jornada conjunta nos últimos tempos, quando eu aceitei o desafio de substituí-lo", diz. "Ainda pretendíamos fazer muitas coisas juntos. Ele ia seguir como conselheiro consultivo. Eu pretendia que ele participasse comigo", afirma Lottenberg. Em nota, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, disse que perdeu uma referência de um "self-made man". "O Brasil perdeu um de seus grandes empresários, daquele tipo cada vez mais raro que consegue construir do nada um gerador de milhares de empregos e de riqueza para o PIB." De origem pobre, Bueno trabalhou como vendedor e engraxate ainda muito jovem. Formou-se em medicina, mas seu talento para os negócios o levou ao empreendedorismo. Fundou a Amil Assistência Médica no final da década de 70. Tornou-se uma das pessoas mais ricas do Brasil, de acordo com o ranking da "Forbes Brasil". Na edição de 2016, ele aparece na 18ª posição na lista de bilionários brasileiros, com uma fortuna de US$ 3,1 bilhões. Bueno tinha 73 anos. Deixa mulher e dois filhos.