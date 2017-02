Dublador de Wolverine há 23 anos publica vídeo se despedindo do personagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dublador Isaac Bardavid publicou em seu perfil no Facebook um vídeo marcando o término da dublagem do filme "Logan", anunciado como último com Hugh Jackman interpretando Wolverine, que estreia no Brasil dia 2 de março. Isaac empresta sua voz para o famoso personagem faz 23 anos. "Comecei em 1994, no desenho", diz ele no vídeo, se referindo à animação exibida na Globo nos anos 90. Depois, dublou Wolverine em todos os filmes: o primeiro, "X-Men: o filme", estreou em 2000 e teve seis filmes. O personagem também estrelou sua própria trilogia, encerrada em "Logan", sempre interpretado por Jackman. "Wolverine envelheceu, e eu envelheci com ele", diz Isaac, de 81 anos. Sua voz já foi ouvida em filmes como "Star Wars: Uma Nova Esperança" (1977), como o Obi-Wan Kenobi original, e "Superman: o filme" (1978), como o Jor-El de Marlon Brando. Na TV, esteve em novelas clássicas como "Irmãos Coragem" (70) e "Escrava Isaura" (76), entre outros trabalhos mais recentes.