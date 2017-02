Thiago Heleno: ele pode defender o Atlético nesta quarta-feira, contra o Capiatá (foto: Franklin de Freitas)

O zagueiro Thiago Heleno será a principal novidade no time do Atlético Paranaense na partida desta quarta-feira (dia 15) às 21h45, contra o Deportivo Capiatá, na Arena da Baixada, pela terceira fase da Copa Libertadores. O jogador teve seu contrato registrado no BID da CBF nessa terça-feira (dia 14) e, com isso, está liberado para atuar. Com isso, fará seu primeiro jogo oficial em 2017.

Thiago Heleno enfrentou uma disputa judicial com o Maldonado, do Uruguai, para conseguir rescindir contrato e acertar com o Atlético. Essa situação atrasou o registro do contrato.

O técnico Paulo Autuori pode ficar sem o meia Carlos Alberto. Ele levou uma pancada no jogo com o Millonarios, na semana passada, e é dúvida para a partida. Se não tiver condições, pode ser substituído por Felipe Gedoz ou por João Pedro, recém-recuperado de lesão.

O restante da equipe será o mesmo que enfrentou o Millonarios.

O duelo de volta com o Capiatá está marcado para 22 de fevereiro (quarta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Erico Galeano Segovia, na cidade de Capiatá.

Quem vencer esse confronto avança para o Grupo 4 da Libertadores, formado por Flamengo, Universidad Católica (Chile) e San Lorenzo (Argentina).

Thiago Heleno — No início deste ano, Thiago Heleno assinou com o Furacão até dezembro de 2020. O zagueiro realizou toda a preparação com a equipe atleticana desde janeiro e esteve em campo no Amistoso Internacional, diante do Peñarol.



Peça fundamental da equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori, Thiago Heleno já disputou 52 jogos com a camisa rubro-negra, todos eles como titular, e marcou cinco gols.

ATLÉTICO-PR x DEPORTIVO CAPIATÁ

Atlético: Weverton; Jonathan, Wanderson (Thiago Heleno), Paulo André e Sidcley; Otávio, Lucho González, Nikão, Carlos Alberto (Felipe Gedoz) e Pablo; Grafite. Técnico: Autuori

Capiatá: Medina; Gustavo Noguera, Jorge Paredes, Néstor González e Bonet; Alexis González, Ledesma, Blas Irala, Luzardi e Irrazábal; Roberto Gamarra. Técnico: Gavilán

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)

Local: Arena, quarta-feira às 21h45

TV: RPC