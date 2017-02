Endeavor busca empreendedores de destaque no Paraná para programa

Empreendedores paranaenses terão a chance de se conectar com os maiores empresários e profissionais de sucesso do país e com isso promover a aceleração de seus negócios. A Endeavor, organização global e sem fins lucrativos de fomento ao empreendedorismo, acaba de abrir inscrições para o Scale-up Endeavor, programa que apoia empresas que estão se destacando pelo alto crescimento, nos mais diversos setores. O apoio acontece por meio da conexão com uma rede de mentores, formada pelos principais líderes empresariais do país, que há 17 anos doam tempo para a causa. O objetivo é que os selecionados aprendam com quem já fez e potencializem o impacto dos seus negócios para a geração de novos empregos.

Além das mentorias, a iniciativa, realizada há três anos no Brasil, promove trocas entre os participantes, que vêm formando uma comunidade das empresas que mais crescem, conhecidas como “scale-ups”. Em 2016, o programa teve 5.000 inscritos e selecionou pouco mais de 200 empresas. Em uma das turmas, que aconteceu em São Paulo, os participantes triplicaram de tamanho em faturamento e dobraram a quantidade de funcionários ao longo do ano. As inscrições vão até 05 de março, e os interessados podem saber mais emscaleupendeavor.org.br.

No Paraná, as empresas participantes em 2016 conseguiram impulsionar seus negócios e vislumbram sucesso. “Nossa experiência permitiu que tivéssemos contato com empreendedores e empresas de sucesso, além de agregar muito através das mentorias que recebemos e eventos em que tivemos oportunidade de participar. Nosso sucesso atual e futuro têm muito a ver com esta experiência", declara Marcio Pacheco Jr., que ao lado de Fulvio Massaro e Marcio Pacheco criaram a Phone Track, uma ferramenta robusta para rastreamento e gestão de ligações.

Os três empreendedores da Phone Track viram a necessidade de estruturar suas estratégias de canais de venda e aquisição de clientes, para acelerar o crescimento da companhia. Foi aí que a experiência de Manoel Lemos entrou em cena. Manoel começou sua história empreendedora no início da internet no Brasil, em 1993 já desenvolvia sites, e em 1999 fundou sua primeira startup, a PageMe. Mas o negócio que decolou mesmo foi o BolgBlogs, fundado em 2006, acabou sendo adquirido pela Abril dois anos depois. Hoje, Manoel é sócio da Redpoint eVentures, um dos principais fundos do Vale do Silício com presença no Brasil, e dedica seu tempo auxiliando empreendedores como os fundadores da PhoneTrack.

EMPRESAS QUE TIVERAM MENTORIA TÊM O DOBRO DE CHANCE DE SUCESSO

Um estudo realizado pela Endeavor Global reforça o impacto das mentorias. O levantamento analisou 2.500 empresas do setor de tecnologia, nos Estados Unidos, e uma característica chamou a atenção: no grupo que não contou com a ajuda de mentores, apenas 10% dos negócios foram bem-sucedidos, enquanto que, entre aqueles que tiveram influência direta de empresas de sucesso, o dobro de empreendedores se tornaram grandes cases.

“O Scale-up Endeavor acredita no poder dessas conexões e tem uma metodologia que potencializa o impacto das trocas. Primeiro, pensamos em formar a melhor rede, ou seja, fazer uma ótima seleção dos empreendedores e mentores. Depois, em gerir da melhor forma o tempo dos envolvidos. Por fim, criar e acompanhar entregas claras, que estejam diretamente ligadas aos desafios mais críticos para o crescimento do negócio.”, explica Marco Antonio Mazzonetto, coordenador da Endeavor no Paraná.

A empresa paranaense Drogavet foi conectada com Israel Feferman, mentor Endeavor que trabalhou por mais de 25 anos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de empresas como Johnson&Johnson e O Boticário, e tem conhecimento sobre estratégias e processos de gestão da inovação como poucos no mercado. Por meio do ScaleUp Endeavor ele teve contato com a DrogaVet. Apesar de ter uma empresa consolidada no mercado de franquias de farmácias de manipulação para pets, Sandra Schuster e Flavio Pigatto, estavam estudando o mercado para lançar uma nova linha de produtos, foi então que a experiência de Israel fez a diferença:

“Participar do programa da Endeavor foi extremamente gratificante e muito importante na tomada de novas decisões estratégicas para nossa empresa. Ter o acesso direto a empresários e executivos de destaque nacional, ouvir seus relatos e experiências nos encorajam cada vez mais a seguir adiante, mesmo cientes de todas as dificuldades vividas pelo empreendedor brasileiro. Determinação, resiliência e uma boa dose de loucura são a chave para atingirmos nossos objetivos. Para nós da DrogaVET, foi uma honra e um tremendo aprendizado e, com toda certeza, finalizamos essa participação muito melhores do que iniciamos, não apenas como empresa, mas também como seres humanos. Recomendamos!”, conta Sandra Schuster, farmacêutica e idealizadora da DrogaVET ao lado de Flavio Pigatto.



COMO FUNCIONA O SCALE-UP ENDEAVOR - O programa terá eventos oficiais de abertura, no mês de abril, seguidos pela fase de diagnóstico dos desafios, e a de apadrinhamento, na qual serão feitos os matchings entre empreendedores e mentores. Ao longo do ano serão realizadas mentorias coletivas e encontros mensais entre os líderes de empresas com maior sinergia. Além do evento de encerramento do programa, os selecionados participarão ainda dos eventos realizados pela Endeavor no país.

SOBRE A ENDEAVOR

A Endeavor é uma organização global e sem fins lucrativos que existe para multiplicar o número de empreendedores de alto impacto e criar um ambiente de negócios melhor para o Brasil. Para isto, seleciona e apoia empreendedores inovadores, que sonham grande e transformam os setores em que atuam; compartilha suas histórias e aprendizados; e promove estudos para direcionar o ecossistema empreendedor brasileiro. Mais informações:https://endeavor.org.br/