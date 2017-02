Uzbequistão proíbe filme por não ter Morgan Freeman no elenco

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As autoridades responsáveis pelo licenciamento de filmes no Uzbequistão proibiram a estreia de um novo filme de ação por um motivo um tanto bizarro: o longa-metragem não tem Morgan Freeman no elenco. Apesar de soar estranho, há um motivo por trás da proibição. Produzido pelo estúdio Timur Films, "Daydi" mostra Morgan Freeman em seu trailer e pôster, mas o ator nunca esteve associado ao filme.

De acordo com o jornal britânico "Telegraph", as imagens de Morgan Freeman usadas na divulgação de "Daydi" foram tiradas de "Os Últimos Cavaleiros", de 2015. A produtora Timur Films ainda não se pronunciou sobre o caso e a estreia de seu filme foi adiada. Estrelada pelo ator do Uzbequistão Mirolim Qilichev, a trama acompanha um policial que precisa salvar seu país de diversos ataques.