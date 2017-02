SBT e Rede TV! compram briga perigosa com a NET

A disputa da Record, SBT e Rede TV! com a Net chegou a um impasse. As três avisaram que a partir de abril querem cobrar direitos pela distribuição dos seus sinais naquela operadora. A Net, do lado dela, argumenta que, por serem TVs abertas, em concessão do governo, o sinal não deve ser pago. No que vai dar isso, só Deus sabe. Hoje, números do Ibope, que a GfK avalizam, a Globo dá mais audiência que a média somada da segunda e terceira colocadas. Indo à frente, com a Net firmando sua posição e vindo a se concretizar essa ameaça, outras TVs, como Band, Cultura, Gazeta e Rede Vida, além da própria Globo, poderão vir a ganhar muito com isso. A Band saiu do futebol e a Globo passou a registrar números elevadíssimos com as suas transmissões. A tendência é que, sem o sinal distribuído por esta operadora, as três irão observar forte queda de audiência e de importância no mercado publicitário. A Record, com a igreja, pode se dar ao luxo de correr este risco. Mas será que SBT e Rede TV! também podem?

Casal Brau em “Rock Story”

Lázaro Ramos e Taís Araújo vão participar de “Rock Story”, novela das sete da Globo, como seus personagens Brau e Michele, da série “Mister Brau”. Na sequência, prevista para ir ao ar no início de março, o casal faz uma visita à gravadora Som Discos e acaba se encontrando com Gui (Vladimir Brichta).

Nova fase

Gugu Liberato começou a gravar matérias para a volta do seu programa ao vivo na Record, a partir da segunda quinzena de março. Entre outras novidades, o que se sabe é que o Gugu, nesta temporada, irá interagir mais com a plateia e até resgatar um pouco do estilo brincalhão dos tempos de “Domingo Legal”.

Silêncio nervoso

Silvio Santos, de Orlando, mandou que o Marcão do Povo fosse contratado pelo SBT. O seu pessoal se encarregou disso, só que não vieram até agora mais informações sobre como será o aproveitamento do apresentador. Isso está levando alguns à loucura.

As possibilidades

As apostas em cima do Marcão se limitam a um novo programa na hora do almoço, para bater de frente com o “Balanço Geral” da Record, inclusive assimilando o atual “Fofocalizando”. Ou, simplesmente, colocá-lo na faixa da manhã, em uma substituição pura e simples do Dudu Camargo no “Primeiro Impacto”.

Só um problema

Data hoje, o SBT não possui meios, por aí se entenda pessoal e até equipamentos, para fazer frente à Record ou quem quer que seja na produção de um programa policial. Ter só um apresentador, no meio de todo esse tiroteio, não vai adiantar rigorosamente nada. É briga de estilingue contra canhão.

O drama

No meio de tudo, é interessante saber como fica a situação do departamento comercial do SBT. Com a crise em curso, comendo todo mundo pelas pernas, quem é o santo que vai querer comprar Dudu Camargo, Marcão, “Fofocalizando” e outros do tipo? Complicado, hein? O SBT não pode se dar a tal luxo e nem tem o dinheiro da igreja que sobra na Record.

Outra vez

O pessoal responsável pelo desligamento do analógico tem nova reunião agendada para segunda-feira. A SejaDigital, grupo das teles, antes de tudo e sem dados que apoiem seu pedido, solicitou para incluir na pauta o adiamento de Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador. Que bobagem é essa? Essas mudanças só servem para aumentar a desconfiança no trabalho proposto.

“Fazenda” à venda

A Record já está com plano comercial no mercado, oferecendo cotas e outras condições para quem desejar anunciar na “Fazenda”. Havendo uma resposta à altura, o programa irá ao ar no segundo semestre, com a produção de uma empresa de fora: Floresta, Cygnus ou qualquer outra.

Volta inédito

“Conexão Models”, da Rede TV! e da Renata Kuerten, vai continuar exibindo reprises ao longo de todo este mês e só voltará ao vivo em 12 de março. Inclusive, com novos cenários e quadros.

Estação Mamonas

Os familiares dos Mamonas Assassinas estão se mobilizando junto a CPTM – Companhia Paulista de Transportes Metropolitanas, para dar o nome do grupo à estação do Metrô, em construção no Parque Cecap, em Guarulhos. Foi de lá que todos eles saíram para fazer história. O governador Geraldo Alckmin deverá recebê-los em audiência na semana que vem.

Claudete renova

A apresentadora Claudete Troiano renovou contrato ontem(terça) com a TV Aparecida, que já está há 3 anos no ar comandando o programa “Santa Receita”, um dos carros-chefes da programação. “A cada dia que passa eu fico muito mais impressionada com força que tem a TV Aparecida em todo o Brasil. Me sinto muito feliz com a renovação deste contrato e quero permanecer aqui por muito tempo”, declara Claudete.

Maria Cândida assina

A TV Aparecida está em negociação avançada para a contratação da jornalista Maria Cândida(foto), ex-Globo, SBT e Record. Além disso, estreia dia 17, às 19h, a novela “A Padroeira”, da Globo, e anuncia parceria com o History Channel para a produção de um docudrama sobre a história da imagem e da devoção a Nossa Senhora Aparecida. A série será exibida pelos dois canais neste ano.

Bate – Rebate

Os diretores Anderson Souza e Rodrigo Carelli, respectivamente, da teledramaturgia e realities da Record, trabalham juntos na escolha do elenco do primeiro “Dançando com as Estrelas”...

... É o novo programa da Xuxa, com estreia prevista para 3 de abril...

... Atores contratados da casa que estão fora do ar, e apresentadores, como Ticiane Pinheiro, estão na mira da dupla.

Novo ”Ritmo Brasil”, da Faa Morena, vai estrear no dia 18 de março...

O programa passará a ter um estúdio exclusivo na Rede TV!.

Galvão Bueno continua acelerado na apresentação do “Bem, Amigos”...

... Ele ainda não percebeu que o programa está se transformando num “Galvão Show”...

... Só ele fala, só ele brinca, só ele ri do que fala e os demais se transformaram em simples figurantes...

... Raramente são chamados para dar palpite de alguma coisa, sem, no entanto, a chance de completar a fala e o raciocínio.

C’est fini

As férias de Fábio Porchat estão chegando ao fim na Record. Já tem estúdio reservado para ele no próximo dia 22, data da primeira gravação deste ano.

