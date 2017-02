Saque do dinheiro de contas inativas do FGTS começa em 10 de março

MAELI PRADO E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo federal anunciou nesta terça-feira (14) que o saque do dinheiro das contas inativas do FGTS começa em 10 de março deste ano para pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, poderão sacar os recursos os trabalhadores nascidos entre março, abril e maio; a partir do dia 12 de maio, os nascidos entre junho, julho e agosto; a partir de 16 de junho, os nascidos entre setembro, outubro e novembro; e a partir de 14 de julho, os nascidos em dezembro. O prazo final de saque para todo os trabalhadores será 31 de julho. Têm direito ao pagamento os trabalhadores que foram demitidos por justa causa ou que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. Serão atingidas, segundo a Caixa, 49,6 milhões de contas com saldo de R$ 43,6 bilhões, o que atingirá 30,2 milhões de trabalhadores. De acordo com a Caixa, a expectativa é que R$ 30 bilhões serão injetados na economia com a liberação. "O alto endividamento hoje é o maior impeditivo de um crescimento maior da economia brasileira", afirmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a cerimônia da liberação, no Palácio do Planalto. "[A medida] beneficia não só o cidadão ou cidadã, mas também o crescimento econômico". A expectativa, segundo Meirelles, é que a medida beneficie não só os consumidores mas também impacte no crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). "Em resumo, a medida atinge direta e indiretamente cidadãos e empresas, mas está inserida em um processo maior, que é o processo de redução do tamanho do estado em beneficio da alocação de mais recursos para a sociedade brasileira", disse Meirelles. O ministro disse ainda que a liberação é um exemplo do bom funcionamento da não interferência do Estado na economia. "Outra mensagem importante, simbolizada por medidas como essa: são medidas onde o estado começa a não tutelar as pessoas, cada um tendo possibilidade, direito de alocar recursos da maneira como ela ou ele acha melhor". Ele declarou que essas medidas são diferentes daquelas tomadas durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. "É uma proposta equivocada que gerou uma série de descaminhos na economia brasileira e vivemos hoje essa crise", disse. PAGAMENTO De acordo com o banco, os clientes que possuem conta poupança individual terão debitados em suas contas o valor do Fundo automaticamente, na data da abertura do calendário mensal de pagamento. A avaliação é que há 10 milhões de trabalhadores nessa situação. Já os correntistas poderão optar por receber o seu crédito por meio do site www.caixa.gov.br/contasinativas ou pelo telefone 0800 726 2017. - Contas até R$ 1.500 As contas com saldo de até R$ 1.500 poderão ser sacadas nos caixas eletrônicos somente com a senha do Cartão do Cidadão (ou seja, mesmo sem o plástico). - Contas entre R$ 1.500 e R$ 10 mil No caso das contas com saldo entre R$ 1.500 e R$ 10 mil, os trabalhadores precisarão ter o cartão físico em mãos e a senha se quiserem sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos. - Contas acima de R$ 10 mil Para as contas com saldo acima de R$ 10 mil, os saques deverão ser feitos exclusivamente nas agências da Caixa, e será necessária a apresentação da carteira de trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo de trabalho. CANAIS DE INFORMAÇÃO A Caixa criou um site exclusivo para facilitar o atendimento ao trabalhador interessado em sacar seu FGTS. Na página, o trabalhador consegue saber se possui contas das quais pode sacar seu FGTS, o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento. Além disso, o interessado pode ligar para o 0800 726 2017. Nos dois casos, o trabalhador deve ter em mãos seu número de CPF e PIS/PASEP. CALENDÁRIO De 10 de março a 9 de abril: pode sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro; De 10 de abril a 11 de maio: pode sacar quem nasceu em março, abril e maio; De 12 de maio a 15 de junho: pode sacar quem nasceu em junho, julho e agosto; De 16 de junho a 13 de julho: pode sacar quem nasceu em setembro, outubro e novembro; De 14 a 31 de julho: pode sacar quem nasceu em dezembro. NAS AGÊNCIAS Quem optar por receber o dinheiro nas agências deve apresentar documento de identificação e também a carteira de trabalho. Se o trabalhador optar por transferir o dinheiro ao invés de sacá-lo, precisará pagar a tarifa de transferência bancária de R$ 15,50. A Caixa Econômica Federal abrirá 1.891 agências nos primeiros sábados após o início do cronograma mensal de liberação de saques. Essas agências ficarão abertas das 9h às 15h nos seguintes dias: 18 de fevereiro 11 de março 13 de maio 17 de junho 15 de julho Além disso, 3.412 agências abrirão duas horas mais cedo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro para atendimento exclusivo aos trabalhadores que possuem contas inativas -a ideia é tirar dúvidas e facilitar o processo de liberação. CORRESPONDENTES E LOTÉRICAS Quem tiver até R$ 3.000 no FGTS poderá sacar nos correspondentes Caixa Aqui e nas lotéricas desde que seja apresentado o documento de identificação, Cartão do Cidadão e senha.