Emilly e Roberta se vingam e fazem lista de brothers mais bonitos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto conversava com Roberta na tarde desta terça-feira (14), a gêmea Emilly relembrou um episódio que aconteceu no fim de janeiro, quando o alagoano Luiz Felipe listou as sisters mais bonitas do "BBB 17" junto com Marinalva. "Já que eles nos colocaram em uma lista, vamos colocar eles em uma lista", propôs a sister à estudante. Para Roberta, os brothers que se destacam são Daniel, Manoel e Rômulo, que chegou a ser comparado ao ator Antonio Banderas. Emilly foi mais exigente. "Mais bonito? Fisicamente eu não acho nenhum bonito aqui", disse. Depois de Roberta sugerir que os companheiros de confinamento seriam os últimos homens do planeta, a gêmea fez sua ordem de preferência: Marcos, Rômulo, Daniel, Luiz Felipe, Pedro, Ilmar e Manoel. Apesar de Emilly não ter lembrado do amigo Luiz Felipe de imediato, ele chegou a dizer a Marinalva que a sister era uma das mais bonitas do programa, durante conversa em janeiro. "Tem quatro meninas que me chamam a atenção de uma maneira diferente", disse ele à época. Ele ainda confessou ter se encantado por Mayla, a gêmea eliminada do "BBB 17", mas complementou que "a Emilly tem o corpo lindo". Luiz Felipe ainda citou Vivian e a também eliminada Mayara em sua lista.