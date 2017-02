Polícia Militar define como será a segurança do Atletiba de domingo

(foto: AEN)

A Polícia Militar fez nesta terça-feira (14) uma reunião para definir o esquema de segurança para o jogo entre o Atlético Paranaense e o Coritiba, no domingo (19), às 17 horas, na Arena da Baixada, na Capital. Todos os batalhões da Polícia Militar de Curitiba, as unidades especializadas e outros órgãos de segurança pública vão trabalhar de maneira integrada.

“Nossa expectativa é que o evento ocorra de maneira pacífica e ordeira. A Polícia Militar estará com grande presença ostensiva, contando com todas as unidades operacionais de Curitiba, para proporcionar mais segurança aos cidadãos”, disse o comandante do 13º BPM, tenente-coronel Bruno Soares da Silva, responsável pela Operação Futebol.

Na reunião ficou definido que o deslocamento da torcida do Coritiba será até as 13h30, nos terminais de ônibus, em toda a Capital. A torcida rubro-negra utiliza o transporte público para ir até o estádio a partir das 14 horas. O objetivo da diferença de 30 minutos para os deslocamentos é para evitar encontros de torcedores adversários e possíveis situações de tumulto.

A abertura dos portões do estádio está prevista para as 15 horas, mas o policiamento estará presente a partir das primeiras horas da manhã em toda a cidade, incluindo terminais, linhas de ônibus e estações tubo para evitar tumultos e encontro de torcidas rivais. A Guarda Municipal atuará com equipes nesses locais, com apoio da PM.

A torcida do Coritiba poderá entrar no estádio com uma faixa e bateria. Camisas de torcidas organizadas de ambos os times estão proibidas. A Polícia Militar fará a escolta das torcidas organizadas com as Rondas Ostensivas Tático Móveis (ROTAMs) e Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) das unidades da Capital. Também haverá reforço no policiamento com o Serviço de Inteligência, com o Regimento de Polícia Montada (RPMOn) e com o Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) atuará com um helicóptero no patrulhamento ostensivo e para auxiliar o Comando da Operação a identificar pontos mais sensíveis e locais com maior aglomeração de pessoas a fim de adequar a aplicação das equipes policiais em terra nos locais mais necessários.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) estará nas vias entorno do estádio para orientar o trânsito e limitar o acesso de veículos nas ruas pelas quais passarão as delegações e torcidas, liberando o acesso dos moradores e das pessoas com ingresso.

Por parte da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), haverá reforço na fiscalização de estacionamento irregular. Os fiscais da Secretaria de Urbanismo também vão atuar nas imediações da Arena para inibir o comércio ambulante. Policiais militares acompanharão os agentes. Em caso de flagrante de comércio irregular, será emitido auto de infração e haverá apreensão dos produtos.

“A reunião foi bem elaborada, a questão dos horários nos terminais é muito importante para evitar conflitos entre as torcidas. Acredito que todos os torcedores vão sair para o jogo com o intuito de torcer e fazer a festa no estádio, é isso que importa”, disse o diretor geral da torcida Fanáticos, Gilmar Alves.

O presidente da torcida Império Alviverde, Juliano Nicolosi Rodrigues, elogiou a iniciativa da Polícia Militar em convidar as torcidas organizadas para a reunião. “Esse encontro foi importante para definirmos várias situações e tivemos a oportunidade de expor nossa opinião e discutir questões a fim de que todos sejam beneficiados”, disse.

PRESENÇAS - Estiveram presentes na reunião representantes da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe); Secretaria Municipal de Urbanismo; da Secretaria Municipal de Trânsito;Tribunal de Justiça do Paraná; dos clubes Atlético Paranaense e Coritiba; representantes das torcidas organizadas Fanáticos, Ultras e Império Alviverde. Também participaram representantes do 12º, 13º, 20º e 23º Batalhões da PM, além do Regimento de Polícia Montada (RPMon), do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), do Batalhão de Polícia de Trânsito e da Federação Paranaense de Futebol.