Embalado, Ituano recebe o São Bento no Novelli Junior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confiante após a vitória de 1 a 0 sobre o badalado Palmeiras no último domingo, o Ituano recebe o São Bento nesta quarta-feira (15), às 17h, em partida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Líder do Grupo A com quatro pontos ganhos, o time da casa poderá ter a estreia do atacante Lucas Crispin, emprestado pelo Santos até o final do Estadual. O capitão Naylhor pregou respeito ao adversário, que ainda não somou pontos na competição. “Vamos ter que ter atenção. Independentemente da situação do São Bento, a gente tem que entrar focado. Temos que entrar com os pés no chão”, disse o zagueiro. Lanterna do Grupo C, o São Bento terá que quebrar um tabu histórico para conseguir sua primeira vitória no torneio. A equipe de Sorocaba jamais bateu o clube de Itu em seus domínios. Em dez confrontos realizados entre eles no Novelli Junior, foram sete triunfos dos donos da casa e três empates. Contra Ponte Preta, Botafogo busca 2ª vitória seguida SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O time do noroeste do Estado busca a segunda vitória consecutiva após bater o Novorizontino por 2 a 1 no último sábado. Já a equipe de Campinas tenta se reerguer após a goleada de 5 a 2 sofrida para o São Paulo. O Botafogo entrará em campo desfalcado. O time não deverá contar com o zagueiro Gualberto e com o atacante Marcão, ambos com lesões musculares. O técnico Moacir Júnior não revelou seus substitutos. Na Ponte Preta, o técnico Felipe Moreira prepara um formação mais ofensiva, com Lucca, Clayson, Lins e Willian Pottker. A retranca armada contra o time do Morumbi pouco adiantou no fim de semana. Na zaga, entram Marllon e Yago nos lugares de Fábio Ferreira e Kadu.