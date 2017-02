(foto: Reprodução Youtube)

A Prefeitura de Paranaguá, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), convida a população para assistir a apresentação do Bloco do Boneco, no dia 16, na Feira da Lua no Aeroparque.

A apresentação inicia às 20 horas e faz parte do Projeto Circuito das Marés da empresa Convergência Conteúdo e Produção Ltda, e em Paranaguá tem parceria com a Secultur .

Vale destacar que o grupo leva arte e cultura integrada à manifestações populares para Paranaguá e cidades históricas do Litoral.

“O Circuito da Maré cria um verdadeiro corredor cultural, com espetáculo de teatro, dança e música circulando entre as três cidades. Essa parceria traz benefícios visíveis ao litoral paranaense, ao reforçar o potencial turístico, cultural e histórico, além da formação de plateia, geração de renda, intercâmbio da produção artística regional e, principalmente, a difusão e democratização da cultura feita no Paraná”, explica a diretora Lu Rusalco .

O projeto foi contemplado através do Edital “Circula Paraná”, da Secretaria de Estado da Cultura, e tem os patrocínios da Copel e Sanepar.