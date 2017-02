Fãs de Justin Bieber completam três meses em fila

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda falta mais de um mês para a Purpose World Tour chegar ao Brasil -Justin Bieber se apresenta no Rio de Janeiro dia 29 de março e em São Paulo dias 1 e 2 de abril-, mas, no Rio os fãs já esperam ansiosos em uma fila formada do lado de fora do Sambódromo, no centro da cidade —a apresentação acontecerá na praça da Apoteose. Eles estão lá desde novembro. Os cerca de 80 fãs encaram qualquer coisa (chuva, roubos, desaprovação dos pais) para ficar o mais próximo possível do palco. Não é a primeira vez que isso acontece. As filas, geralmente organizadas por fã clubes, montam escalas de revezamento para garantir que ninguém fique sem tomar banho, perca o emprego ou deixe de estudar. Em 2008, filas à espera de um show da banda mexicana RBD ganharam notoriedade. Os fãs se mobilizaram antes da confirmação do local da apresentação em São Paulo —três meses antes do show— e fizeram uma peregrinação pela cidade, passando pelo estádio do Morumbi, Allianz Parque (Palestra Itália, na época) e acabou se firmando às margens do rio Tietê, no Anhembi. Mais de 300 fãs chegaram a entrar no revezamento de barracas. Lady Gaga, Beyoncé, Fifth Harmony, Katy Perry e o próprio Justin Bieber, quando veio em 2011 e 2013, também tiveram filas de fãs com meses de antecedência. A situação dos fãs nunca contou com apoio dos organizadores dos eventos. Segundo a assessoria de comunicação da Time For Fun, produtora do show de Bieber no Brasil, a empresa não incentiva as filas de fãs, e lembra que eles estão em espaço público, e os locais dos shows, nos meses que precedem os eventos, não são de responsabilidade dos organizadores.