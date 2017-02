Lance Armstrong será julgado em processo de R$ 311 milhões

(foto: Reprodução Youtube)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ciclista Lance Armstrong terá de enfrentar um processo no valor total de US$ 100 milhões (R$ 311 milhões) movido por Floyd Llandis, seu companheiro na US Postal Service, equipe que defendeu entre os anos de 1998 e 2005. Um juiz federal se recusou a bloquear a ação que também tem como interessado o governo americano, que investia no time. O processo é movido devido ao escândalo de doping que Armstrong se envolveu. Em 2013, ele admitiu que trapaceou para vencer sete edições da Volta da França entre 1999 e 2005. Ele perdeu os títulos e foi banido da competição. A ação cobra reparos por Armstrong ter enganado o governo ao esconder seu doping para seguir recebendo salário e verbas de patrocínio. A data do início do julgamento ainda não foi marcada, mas o mais provável é que comece no segundo semestre deste ano. Desde que admitiu a trapaça, Armstrong já sofreu muitas perdas financeiras. Todos os seus patrocinadores romperam contratos e ele já teve de pagar mais de US$ 10 milhões (R$ 31 milhões) em diversos processos.