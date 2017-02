Paraná prevê saída de jogadores e já estuda contratações

Wagner Lopes: "Peças de reposição têm que ser estudadas e já estamos atrás disso" (foto: Arquivo Bem Paraná)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, afirmou que será difícil segurar todos os jogadores no elenco em 2017. Com o bom desempenho, a tendência é que sejam alvo de interesse de outros clubes. No entanto, o treinador avisou que já estuda peças de reposição no mercado.

“Quando tem destaques individuais é porque o jogo coletivo está acontecendo. Os jogadores que estão se destacandos têm que ser valorizados. E eles vão receber propostas. Não seria justo prender esses atletas sendo que todo mundo almeja algo melhor. Mas claro que isso não pode trazer prejuízo ao clube”, disse Lopes, para a rádio Transamérica. “Peças de reposição têm que ser estudadas e já estamos atrás disso. A gente já começa a estudar isso. Estou acompanhando Séries A1, A2, A3...”, afirmou, referindo-se às três principais divisões do Campeonato Paulista.

O principal alvo até o momento é o meia Renatinho, 25 anos. O jogador pertence ao Mirassol e está emprestado ao Paraná até maio. O Avaí já demonstrou interesse. Wagner Lopes afirmou que vai tentar convencer o atleta a permanecer no clube paranaense, com o argumento que ele será protagonista na Série B. “O Renato ainda está em processo de amadurecimento. Ele é o caso que eu chamo de maturação tardia”, disse. “Gostaria de contar com ele no campeonato nacional”, afirmou.