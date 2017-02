Mudança em ruas da região central de Araucária começa no dia 20

(foto: Carlos Poly/SMCS)

Começa na próxima segunda-feira (20) a mudança no sentido de quatro ruas na região central de Araucária. Esta será a 1º etapa da ação que tem por para melhorar a mobilidade e a segurança na região central da cidade. As mudanças atingem as ruas Archelau de Almeida Torres, Miguel Bertolino Pizzato, Heitor Alves Guimarães e Rodolfo Hasselmann.

A equipe de trânsito está realizando a adaptação da sinalização nas vias. Os detalhes das ações já foram apresentados recentemente a vereadores e comerciantes da cidade.

Assim, no dia 20/02 terão alteração:

Archelau de Almeida Torres: terá sentido único da Victor do Amaral até a Minas Gerais.

Miguel Bertolino Pizzato: terá sentido único da Capivari até a Victor do Amaral.

Heitor Alves Guimarães: terá sentido único da Santa Catarina até a marginal da Rodovia do Xisto.

Rodolfo Hasselmann: terá sentido único da marginal da Rodovia do Xisto até a Lourenço Jasiocha.

Estudos - As mudanças previstas levam em conta dados de estudos já realizados para o Plano de Mobilidade e de órgãos como Departamento de Trânsito, Bombeiros e Polícia Militar. Com as alterações, os condutores passarão a ter mais opções de giro na região central; hoje, em muitos casos é preciso passar várias quadras para poder fazer o retorno e o retorno à esquerda está proibido em grande parte das vias.

Com a implantação de sentido único da Archelau de Almeida Torres (Centro-Bairro), por exemplo, o condutor passará a ter opção de entrada em muito mais ruas possibilitando maior giro de veículos. Isso mostra-se interessante para o comércio já que os motoristas terão maior facilidade de acesso aos estabelecimentos da região. Além disso, o sentido único vai proporcionar maior segurança ao pedestre para atravessar a via e estacionamento nos dois lados.

O sentido único mostra-se mais viável para o fluxo de veículos que a prática comum em outras cidades de restringir estacionamentos (o que afastaria os clientes). O movimento de pedestres também deve aumentar na região da Archelau com a implantação de pontos de ônibus. Com as alterações na região central, a segurança deve melhorar também nas áreas onde há grande movimentação em alguns horários por causa das escolas.

Segurança – As alterações nas vias da região central devem ter impacto muito positivo para os atendimentos de emergência (Segurança e Saúde). Informações do Corpo de Bombeiros de Araucária dão conta de que, hoje, o tempo para chegada ao local da ocorrência é muito maior que o ideal na região do Campina da Barra, por exemplo. Isso porque o percurso atual não favorece um deslocamento ágil (sem falar no desgaste de pastilhas de freio e no acesso de vias com lombadas). Polícia Militar, Guarda Municipal, Samu e outros órgãos têm necessidade semelhante para poder melhorar seu tempo de deslocamento.