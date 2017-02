Armazém da Família de Agudos do Sul será reaberto com apoio da Prefeitura

Em breve, a população de Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, voltará a contar com o Armazém da Família. Em reunião nesta terça-feira (14), o prefeito Rafael Greca e a prefeita de Agudos do Sul, Luciane Maira Teixeira, definiram rumos para a retomada da parceria entre os municípios para reabertura do programa.

O Armazém da Família foi fechado em outubro do ano passado, após as eleições, pela antiga administração de Agudos do Sul. “Não tem o menor problema, vamos fazer esta cooperação novamente”, afirmou Greca.

O prefeito já propôs a criação de uma rede de Armazéns da Família e Restaurantes Populares na Região Metropolitana. “Vamos ajudar as cidades metropolitanas e eles podem nos ajudar vendendo produtos dos pequenos agricultores”, disse Greca.

Em Curitiba, os 33 Armazéns da Família atendem 120 mil famílias. Na Região Metropolitana, por enquanto, são dois Armazéns da Família em funcionamento, um em São José dos Pinhais e outro em Pinhais. As duas unidades funcionam em parceria com a Prefeitura de Curitiba.

Nos Armazéns da Família são comercializados produtos com preços 30% mais baixo que em mercados comuns. Podem ser cadastradas no programa famílias com renda de no máximo 3,5 salários mínimos. São 218 itens de produtos alimentícios processados ou industrializados, bem como de higiene e limpeza.

Bons resultados

A prefeita de Agudos do Sul, Luciane Maira Teixeira, afirmou que o fechamento do Armazém da Família trouxe prejuízos para a população da cidade. “A conversa com o prefeito Rafael Greca rendeu bons resultados, ele nos atendeu e avançamos no assunto. Vamos reabrir e montar uma nova forma de atendimento no Armazém da Família de Agudos do Sul”, disse ela.

O secretário de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi, explicou que já pediu à prefeita de Agudos do Sul enviar um ofício pedindo a reabertura do Armazém da Família. “Vamos acelerar este processo”, disse Gusi.

Também participaram da reunião a diretora de Abastecimento Social, Ivone Aparecida de Melo, e a secretária de Administração de Agudos do Sul, Lorena Emanuele Teixeira da Luz.