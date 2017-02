Botafogo encara mais um rival tradicional na pré-Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém disse que ia ser fácil. Depois de um emocionante duelo diante dos chilenos do Colo-Colo, o Botafogo agora tem que superar os paraguaios do Olimpia, clube campeão da Libertadores em 2002 e finalista em 2013. O primeiro duelo desta terceira fase, também eliminatória, acontece nesta quarta-feira (15), às 21h45, no estádio Nilton Santos, no Rio. Todas as apostas do alvinegro carioca estão na competição continental. Na Taça Guanabara, entrou com o time reserva no clássico contra o Flamengo, no domingo (12), e saiu derrotado. Amarga a terceira posição, já sem chance de classificação. As notícias do lado do Botafogo são animadoras. Camilo, Montillo e Pimpão, principais peças ofensivas do time e que chegaram a ser dúvidas, treinaram nesta terça-feira (14) e devem estar à disposição de Jair Ventura. Quem mais preocupa é o argentino Montillo, mas ele só fica de fora se sentir alguma dor até o momento da partida. No gol, Helton Leite será o titular. Jefferson ainda se recupera de cirurgia e Gatito Fernández sentiu um desconforto no adutor da coxa e está fora da partida. OLIMPIA O time paraguaio chegou ao Brasil com tom de respeito ao Botafogo. O treinador Pablo Repetto elogiou os jogadores alvinegros, em especial a dupla Camilo e Montillo. No entanto, ele garante que o time entra em campo para construir um resultado favorável. A principal novidade da equipe é o zagueiro brasileiro Edcarlos, ex-Atlético-MG, que está servindo como “espião” aos paraguaios. Ele chegou ao clube há 15 dias, mas pode fazer sua estreia somente agora. O veterano atacante Roque Santa Cruz, de 35 anos, fica como opção no banco de reservas. BOTAFOGO Helton Leite; Jonas, Marcelo, Emerson Silva e Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Camilo e Montillo; Pimpão e Roger. T:. Jair Ventura OLIMPIA Azcona; Ferreira, Pellerano, Cañete e Giménez; Fernández, Riveros, Ortiz e Benítez; Mouche e Montenegro. T.: Pablo Repetto Estádio: Nilton Santos, no Rio Horário: 21h45 Juiz: Roddy Zambrano (EQU)