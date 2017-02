SÓ PODE SER PUBLICADO COM ASSINATURA NELSON DE SÁ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook anunciou nesta terça (14) o lançamento de um aplicativo para assistir vídeos da rede social em aparelhos de televisão. O app está saindo inicialmente para os adaptadores Apple TV e Amazon Fire TV e para as smart TVs da Samsung, "com mais plataformas a caminho". Deve chegar às respectivas lojas de aplicativos "logo", segundo o Facebook, que justificou o lançamento dizendo ter "ouvido das pessoas que elas querem mais opções de como e quando assistirem vídeos do Facebook". O vice-presidente de parcerias de conteúdo do Facebook, Dan Rose, afirmou em uma conferência de mídia, na Califórnia, que "muitas pessoas durante salvam o vídeo para ver mais tarde e agora será fácil fazê-lo na sua TV, à noite". Paralelamente, o Facebook tem negociado com produtores de conteúdo de TV para que ofereçam sua programação no novo aplicativo, que será, como em TV aberta e paga, sustentado por publicidade.