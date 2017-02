A Caixa Econômica Federal divulgou, ontem, o calendário de saques do FGTS inativo. Os pagamentos serão realizados entre março e julho. Disponibilizar os recursos de contas inativas é uma medido do governo federal para movimentar a economia, combalida nos últimos anos.

Mas, o Fundo de Garantia pode ser usado pelo contribuinte em outras situações. Na página que o sistema disponibiliza na internet, são 16 situações em que o fundo pode ser sacado, desde o finaciamento habitacional, até para o tratamento de determinadas doenças, como câncer e HIV/Aids.

Também é possível usar o saldo ou parte do saldo do FGTS em consórcios imobiliários, aposentadoria, falecimento — onde o saldo vai para os beneficiários do contribuinte —, além, é claro, em caso de demissão sem justa causa ou fechamento da empresa.

Bancos estatais também utilizam os recursos do FGTS para crédito na construção civil, entre outros.

O FGTS pode ser sacado nas seguintes ocorrências

Na demissão sem justa causa

No término do contrato por prazo determinado

Na rescisão do contrato por extinção total da empresa; supressão de parte de suas atividades; fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências; falecimento do empregador individual ou decretação de nulidade do contrato de trabalho - inciso II do art. 37 da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário

Na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior

Na aposentadoria

No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural previsto no Decreto n. 5.113/2004 (em situação de emergência ou estado de calamidade pública objeto de decreto do respectivo Governo, poderá movimentar a referida conta por motivo de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural), que tenha atingido a área de residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública for assim reconhecido, por meio de portaria do Governo Federal

Na suspensão do Trabalho Avulso por prazo igual ou superior a 90 dias

No falecimento do trabalhador

Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos

Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV

Quando o trabalhador ou seu dependente estiver acometido de neoplasia maligna - câncer

Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal, em razão de doença grave

Quando a conta permanecer sem depósito por 3 (três) anos ininterruptos cujo afastamento tenha ocorrido até 13/07/90, inclusive

Quando o trabalhador permanecer por 03 (três) anos ininterruptos fora do regime do FGTS, cujo afastamento tenha ocorrido a partir de 14/07/90, inclusive, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta

Na amortização, liquidação de saldo devedor e pagamento de parte das prestações adquiridas em sistemas imobiliários de consórcio

Para aquisição de moradia própria, liquidação ou amortização ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação