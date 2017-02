Relespública e Scandurra no Vox

O trio Relespública tem convidado especial hoje (foto: Divulgação)

Edgard Scandurra, guitarrista e compositor da banda IRA! de São Paulo, é o convidado da Relespública para um show imperdível, hoje, no Vox Bar. Os músicos pretendem fazer um show com músicas da carreira solo de Edgard Scandurra, Relespública e alguns clássicos dos anos 60, como The Beatles, Rolling Stones, The Jam e The Who. Um encontro inédito no Rock Brasileiro aos fãs desses artistas.



Para Fabio Elias, guitarrista da Relespública e fã número 1 do IRA, vai ser como uma reunião de amigos. “Estou muito feliz em poder realizar um sonho de adolescente. Minha maior influência como compositor e guitarrista vai dividir o palco conosco. Não sei expressar em palavras de tanta emoção, só sei que vai ser uma grande responsabilidade, mas isso é legal demais”, comenta Fabio.



Emanuel Moon, baterista da Relespública, conta que, além de ser um show especial, eles também se sentem como plateia, por serem fãs e músicos ao mesmo tempo. “Já tocamos várias vezes com o Nasi, mas o Edgard é especial pelas suas composições e pela maneira genial de tocar guitarra. O Fábio uma vez até chegou a aprender a tocar com as cordas invertidas por causa dele”. O baterista revela fatos inusitados quando adolescentes: “Éramos garotos de 15 anos azucrinando as irmãs mais velhas para nos levar nos shows e ficávamos grudados no palco. Queríamos ser como eles!” Com o tempo, as bandas seguiram seus caminhos, mas a amizade sempre esteve presente. "Aprendemos muito com esses caras, por isso, o show promete ser único, nada muito ensaiado, com direito a bastante improviso e diversão, exatamente como deve ser um bom show de Rock!”, finaliza Moon.

SERVIÇO:

O quê: Vox Bar – Evento: Edgard Scandurra e Relespública

Quando: Hoje, às 22h

Onde: Rua Barão do Rio Branco, 418 – Centro.

Quanto: R$25 na porta ou sem nome na lista

Aceita cartões de débito e crédito

É proibida a entrada de menores de 18 anos