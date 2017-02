MON lança livro sobre arte

O novo livro do artista Gonçalo Ivo, intitulado Métrica da cor, será lançado hoje, às 18h, no Museu Oscar Niemeyer (MON). O livro parte da entrevista que Gonçalo Ivo concedeu, em inglês, a Julie Karabenick, promotora do projeto curatorial Geoform, desenvolvido para a internet e dedicado à arte abstrata geométrica contemporânea.



“É um privilégio receber, em primeira mão aqui no MON, o livro do artista. A publicação é bilíngue e estará à venda na nossa loja. Depois, será distribuída internacionalmente. A palestra do curador, a visita guiada e a presença do artista são uma oportunidade excepcional para o público do museu aprofundar o conhecimento do trabalho deste artista”, destaca Juliana Vosnika, diretora-presidente do MON.



No diálogo que deu vida ao livro, descortinam-se novas cores da trajetória do artista, cujas inter-relações se nutrem tanto da geometria quanto da música e da poesia. Além da entrevista, o livro apresenta uma recensão bibliográfica sobre a obra de Gonçalo Ivo e a lista de suas exposições individuais. “Como se poderá observar, sua continuidade revela tanto uma polifonia insubmissa à tonalidade de partida quanto a influência de ambiências geográficas diversas no que se avoluma em solo próprio”, analisa o editor Luiz Eduardo Meira de Vasconcellos.



Desde novembro, Gonçalo Ivo expõe no MON o maior conjunto já reunido de sua obra, na mostra Gonçalo Ivo: A pele da pintura. Organizada em 500 metros quadrados.

SERVIÇO:

Gonçalo Ivo - Métrica da cor | Metric of color

Entrevista | Interview with Julie Karabenick 2

Editora Contra Capa

R$ 75,00.