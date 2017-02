Ao natural

Os papéis da marca coreana Namuh, disponíveis na Maison Corbusier, são feitos em folhas de Green Tea e por isso ecológicos (foto: Divulgação)

Tornando os ambientes mais intimistas e aconchegantes, os revestimentos em fibras naturais são tendência no mercado de decoração. Diferentes texturas e materiais conferem um clima rústico a espaços como salas, cozinhas ou lavabos, trazendo uma sensação de conforto e leveza. Que tal se inspirar em três ambientes decorados com estes revestimentos?



Os revestimentos da Phillip Jeffries em palha natural (de milho, de fumo, entre outros). Disponíveis na Maison Corbusier.



Banco Milão, da Villa Batel Decor





MILÃO

O Banco Milão, lançamento da Villa Batel Decor, resgata a valorização de peças artesanais como tendência mundial. A base em "U", de madeira maciça recebeu pés em aço, uma composição perfeita para peças únicas.

Alan Kleina



NOVIDADES À VISTA

A Adornié Ambientes terá novas vitrines decoradas com os lançamentos da marca, especializada em tecidos e revestimentos. Na foto, com os empresários Gustavo e Tathyane Celante, da Adornié, as arquitetas Luciana Olesko e Maria Fernanda Lorusso, e o arquiteto Edgar Corsi, que estão entre os profissionais convidados.

Marcelo Stammer



Ana Claudia Marini e Camila Martinez





VERSATILIDADE COLORIDA

O Wovin Wall, produto da linha arquitetônica da Hunter Douglas, foi escolhido pelas arquitetas Ana Claudia Marini e Camila Martinez para renovar a área gourmet de um projeto assinado pelo escritório. Permitindo a retroiluminação com fitas em LED, cria cenários para os mais diferentes eventos, adequando os tons conforme a ocasião. Versátil, permite brincar com a imaginação em diferentes paginações e cores. Disponível na Sunfix Proteção Solar e Acabamentos.