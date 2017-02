A placenta e a invasão do vírus da zika

O QUE É A PLACENTA? É um “órgão temporário” que se forma durante a gestação, unindo a grávida ao feto e ajudando o futuro bebê a se desenvolver. Surge a partir de células do próprio embrião QUAIS SÃO AS FUNÇÕES DELA? Entre outras coisas, carrega oxigênio e nutrientes para o feto e retira sobras do metabolismo que podem ser nocivas BARREIRA CONTRA INVASORES A placenta também transfere anticorpos da mãe para o bebê e atua como barreira contra micróbios E QUANDO O ZIKA INFECTA A MÃE GRÁVIDA? Cientistas cultivaram em laboratório células obtidas da placenta no final da gravidez e outras equivalentes à fase inicial da formação da placenta, quando o embrião está se implantando no útero. Ambos os tipos de células foram colocados em contato com o vírus da zika