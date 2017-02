PMDB pune diretórios com baixo desempenho

Requião Filho: só dois vereadores eleitos na Capital (foto: Franklin de Freitas)

A Executiva Estadual do PMDB do Paraná, decidiu por unanimidade, dissolver ou intervir nos diretórios municipais do partido nas cidades em que a legenda não obtive pelo menos 10% das vagas de vereador nas eleições do ano passado. A decisão da Executiva, presidida pelo senador Roberto Requião (PMDB), atinge o diretório do PMDB de Curitiba, comandado pelo filho do senador, deputado estadual e ex-candidato a prefeito, Requião Filho.

Na Capital, o PMDB elegeu apenas dois dos 38 vereadores: Noêmia Rocha e professor Silberto. Na disputa para prefeito, Requião Filho teve 52 mil votos, ou pouco mais de 5% do total, a quinta votação, ficando atrás de Rafael Greca (PMN), Ney Leprevost (PSD), Gustavo Fruet (PDT) e da deputada estadual Maria Victória (PP).

A decisão da cúpula estadual do PMDB é baseada em uma resolução de 2012 que determina que os diretórios municipais que não elegerem pelo menos 10% das cadeiras/vagas às eleições proporcionais, ficarão sujeitos a dissolução ou intervenção. A Executiva deverá notificar em breve os diretórios municipais nesta situação, para que no prazo de 15 dias justifiquem o não cumprimento da resolução.

“Os diretórios municipais que não alcançaram cláusula de desempenho de 10% nas eleições de 2016 terão dissolução ou intervenção conforme determina a resolução 001/2012 e o Estatuto do partido”, avisou o senador. “Todos têm prazo de 15 dias após a comunicação para se justificar. Nosso objetivo é reconstruir o partido”, explicou o dirigente.

O secretário-geral da Executiva, Sergio Ricci, argumenta que a clausula de desempenho é importante para o partido se manter em atividade em todas as instâncias. “Se queremos um partido vivo é preciso que ele tenha um desempenho eleitoral mínimo. E é isso que a Executiva está cobrando”, afirmou Ricci.

Segundo Ricci, vários diretórios municipais não conseguiram alcançar o índice de 10% de cadeiras/vagas nas eleições municipais do ano passado. “Antes de qualquer medida nós comunicaremos aos diretórios municipais para que se justifiquem”, explica o secretário-geral. “Nosso objetivo é reorganizar o PMDB no Paraná. Queremos fortalecer as bases partidárias para garantir nosso sucesso eleitoral em 2018”, argumenta o dirigente.

Na reunião, também ficou definido que os municípios que se encontram nessa situação serão visitados pelos representantes da Executiva para se reunir com a base partidária e definir as formas de como se dará a reorganização do PMDB no município. “Nossa intenção é começar essas visitas logo após o carnaval. Todos os municípios nessa situação serão visitados”, informou Ricci. Ele também disse que os diretórios municipais com comissões provisórias ou diretórios com validade vencida também serão objeto de atenção da executiva estadual.

Dissidentes - No ano passado, dissidentes do PMDB travaram uma disputa judicial pelo comando da sigla na Capital. O grupo, formado por adversários da ala requianista, chegou a obter decisões para anular a convenção que escolheu Requião Filho como candidato a prefeitura. Mas o grupo de Requião acabou derrubando essas decisões e garantindo a vaga para o filho do senador.