Urbs recorre e diz que tarifa de R$ 4,25 está correta

Passagem de ônibus em Curitiba segue a R$ 4,25, apesar ordem do Tribunal de Contas do Paraná (foto: Franklin de Freitas)

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), recorreu da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que na segunda-feira (13), por meio de medida cautelar, mandou que a passagem de ônibus em Curitiba votlasse a ser de R$ 3,70. “Já entramos com o pedido de reconsideração e com embargos contra a medida”, disse o presidente da Urbs, José Antonio Andreguetto. “Nós temos certeza que a tarifa (a R$ 4,25) está certa”.

Segundo Andreguetto, sem a tarifa a R$ 4,25, o sistema não tem como funcionar. “Pegamos um fundo falido (de Urbanização). A Urbs não pagava suas contas, e então vieram os problemas que todos conhecem. Os atrasos nos pagamentos dos motoristas e cobradores, a não renovação da frota”, diz.

No recurso da Urbs encaminhado ao TCE, estão detalhados todos os itens da composição da tarifa nova, em vigor desde o dia 6 de fevereiro. O maior porcentual é com o pagamento dos funcionários do sistema, que representa mais de 53% do valor da passagem. “Lembrando que o reajuste dos motoristas e cobradores ainda será definida entre o fim deste mês e começo de março”, explica Andreguetto.

Nesta quinta-feira (16), está marcada uma mesa redonda entre os trabalhadores, empresas de ônibus, Urbs, Comec e representantes da Secretaria do Trabalho, para debater o sistema e as reivindicações dos motoristas e cobradores, que pedem reajuste de 15% neste ano.

Na terça-feira (14), o TCE voltou a afirmar que a Urbs precisa atender à determinação da cautelar do Tribunal, e que se isso não acontecer, fica passível de sanções e multas. "O eventual descumprimento da medida cautelar pode levar à emissão de parecer pela desaprovação das contas (da Urbs e da Prefeitura)", diz a nota do TCE. “Vamos usar todas as medidas administrativas possíveis para não alterar o valor da tarifa. Se isso acontecer, imagine o que vai ser o sistema”, diz Andreguetto.

A medida cautelar deve estar na pauta do Pleno do TCE, nesta quinta.