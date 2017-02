Relógio da Praça Osório ficará pronto no fim do horário de verão

Quatro anos parado (foto: Franklin de Freitas)

O histórico relógio da Praça Osório, parado há mais de quatro anos, recebe nesta semana trabalhos de limpeza, manutenção e vai voltar a funcionar com a substituição da máquina e troca da fiação. Os serviços começaram na segunda-feira e seguem durante toda a semana. Com a lavagem, que utilizou água de reuso, xampu neutro e água sanitária, a cor do granito que reveste o pedestal já voltou ao seu aspecto original. Além da ação do tempo, sinais de pichação também foram apagados.

“Ainda vamos revisar os equipamentos e repor a fiação arrancada por vândalos”, conta o diretor do Departamento de Parques e Praças da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba, Jean Brasil. A nova caixa com a máquina do relógio será reforçada para garantir a segurança e evitar novas ações de vandalismo ou furtos.

Se tudo correr bem, o relógio deve estar funcionando até o fim de semana, quando acontece a mudança do horário de verão.