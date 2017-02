Com gasolina cara, gás natural ganha espaço

Diante da alta nos preços da gasolina e do etanol, muitos consumidores buscam no Gás Natural Veicular (GNV) uma alternativa para economizar. Um indicador é o número de conversões de veículos para uso do GNV. De acordo com a Companhia Paranaense de Gás (Compagas), em 2016 o número de conversões no Paraná foi 151% maior que no ano anterior.

No total, 691 carros iniciaram o uso do combustível no ano passado e a frota paranaense atingiu a marca de 34.383 veículos utilizando gás natural. Segundo a Companhia, a opção pelo GNV é explicada pela competitividade do combustível — a economia para quem abastece com o Gás Natural Veicular pode chegar perto de 50%.

Uma simulação entre o uso do gás com a gasolina e o etanol mostra que, para rodar 100 quilômetros o consumidor gastaria R$ 19,16 com o gás, R$ 34,40 com a gasolina e com o etanol R$ 39,6. O preço da instalação do kit GNV varia de R$ 3 mil a R$ 4 mil, e pode se pagar depois de cinco a seis meses.