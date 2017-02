Conselheiro de Trump pede demissão

Trump: primeira baixa em menos de um mês (foto: Reprodução / Twitter)

O conselheiro de Segurança Nacional do governo dos Estados Unidos, Michael Flynn pediu demissão na noite de segunda-feira, após ter dado declarações conflituosas acerca de seus contatos com autoridades russas. A renúncia de Flynn é a primeira perda no primeiro escalão da gestão Donald Trump, que ainda não completou um mês.

Flynn disse inicialmente a assessores de Trump que não havia discutido sanções à Rússia com o embaixador do país no período de transição de governo. O vice-presidente Mike Pence, aparentemente baseado em informações prestadas por Flynn, defendeu o conselheiro publicamente. Mais tarde, no entanto, Flynn afirmou que o tema pode ter surgido nas conversas com o representante russo.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou ontem que a saída do assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Michael Flynn, não ocorreu por um problema legal, mas por uma questão de perda de confiança no funcionário pelo presidente Donald Trump. “A situação de Flynn ficou insustentável”, afirmou Spicer.

O porta-voz foi bastante questionado pelos jornalistas sobre o tema. Flynn pediu demissão, a pedido de Trump, após versões conflitantes sobre seus contatos com o embaixador da Rússia nos EUA, Sergey Kislyak. Inicialmente, Flynn insistiu que não comentou as sanções contra a Rússia nessas conversas, mas depois admitiu que havia tratado do tema.

O assessor, portanto, passou informações erradas para outros membros do governo, entre eles o vice-presidente Mike Pence, o que levou à saída de Flynn, um general da reserva do Exército americano. O governo americano disse que Trump buscará um substituto para o posto, sem se comprometer com datas para indicá-lo.