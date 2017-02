Iraque prepara nova ofensiva

O exército do Iraque se prepara para retomar sua operação de retomada da outra parte da cidade de Mosul do Estado Islâmico, um movimento que já era esperado na última batalha decisiva em torno da cidade. “Estamos nos preparando para lançar uma grande operação para libertar o resto de Mosul”, disse Walid Khalifa, vice-comandante da 9ª divisão do Exército iraquiano nesta ontem.

Na tarde de ontem, dezenas de veículos blindados e tropas puderam ser vistos se movendo para a cidade. Khalifa disse que as manobras começaram no domingo.

Mas mesmo quando as forças iraquianas começaram a se instalar, contra-ataques significativos começaram perto da cidade de Tal Afar, a oeste de Mosul. O Estado Islâmico detonou 17 carros-bomba, visando uma posição detida pelas forças da milícia xiita do Iraque, majoritariamente governadas pelo governo, conhecidas como Forças de Mobilização perto de Tal Afar, disse Jaafar al-Hussaini, porta-voz de uma das milícias. Ao todo, o ataque durou nove horas e matou quatro milicianos e 48 militantes do Estado Islâmico.