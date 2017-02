Policiais são condenados

Sete policiais de Hong Kong foram considerados culpados em uma investigação de um caso de ataque contra um ativista, cujos vídeos mostraram os policiais batendo nele durante os protestos pró-democracia em 2014. Um juiz do tribunal distrital considerou os sete policiais culpados no ataque por danos físicos reais à vítima. Eles haviam sido inicialmente acusados de danos corporais graves. Um dos oficiais também foi considerado culpado por agressão comum. O ativista Ken Tsang fazia parte de um grupo de manifestantes envolvidos em confronto com a polícia em protestos contra planos para tornar a cidade de Pequim semi-autônoma. Durante a briga, câmeras de televisões mostraram policiais chutando e prendendo o ativista com uma algema perto de um parque próximo.