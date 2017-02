Vice protesta contra sanções

O vice-presidente da Venezuela, Tareck El Aissami, qualificou ontem como uma "agressão imperialista" a sanção imposta contra ele pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O número 2 do governo de Nicolás Maduro afirmou que continuará a trabalhar no governo.

Com El Aissami já são nove figuras governistas venezuelanas, entre altos funcionários, governadores, congressistas, os alvos de sanções dos EUA nos últimos nove anos por suposto vínculo com o narcotráfico. "A verdade é invencível e veremos como se desvanecerá esta infame agressão", afirmou El Aissami em sua conta no Twitter. Na segunda-feira, os EUA anularam seu visto, confiscaram suas propriedades e proibiram que ele realize transações financeiras e comerciais com instituições do país.