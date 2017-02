A jornalista Rachel Sheherazade, conhecida por suas declarações polêmicas, resolveu atacar artistas em suas redes sociais na última segunda-feira. Em seus perfis no Twitter e no Instagram, ela postou uma imagem com fotos de Bianca Comparato, Gregório Duvivier, Camila Pitanga, Marcos Palmeira, Leandra Leal e Wagner Moura, junto a uma frase do ator americano Kevin Spacey, que diz que "a opinião de um ator sobre política não vale nada". Nos comentários, os seguidores se dividiram: alguns concordaram com a jornalista, enquanto outros disseram que qualquer pessoa pode opinar sobre a política do país em que vive. Nenhum dos artistas que estão na imagem responderam à ofensa.

Professora de yoga menstruada causa polêmica na internet

Uma professora de yoga dos Estados Unidos causou polêmica na internet após compartilhar um vídeo em que aparece fazendo poses de yoga enquanto está menstruando. A mancha de sangue ficou bastante visível nas roupas, que são brancas. O vídeo foi colocado no Instagram. Muitas pessoas disseram se sentir ofendidas com as imagens, segundo informações do Mail Online. A professora diz que postou o vídeo de propósito. “Eu sou uma mulher, logo, eu sangro. É complicado, dói, é terrível, e é lindo. E ainda assim, você não conseguiria saber disso”, disse ela, que lamentou que as mulheres tenham que esconder esse tipo de situação. “Mais de 100 milhões de mulheres ao redor do mundo não possuem itens que podem auxiliar no período menstrual, com medo do que aconteceria se o mundo testemunhasse uma função natural do corpo”, ressaltou.

Hugh Jackman retoma tratamento contra câncer de pele

O ator Hugh Jackman usou seu perfil no Instagram para revelar que se submeteu mais uma vez a um procedimento para retirar do nariz um carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele considerado pouco agressivo. "Graças aos exames de rotina e aos médicos incríveis, tudo está bem. Parece pior sem o curativo. Eu juro!", escreveu ele, usando a hashtag #wearsunscreen (use filtro solar, traduzindo). O ator enfrenta a doença desde 2013, sempre compartilhando o tratamento com seus seguidores, na intenção de alertá-los sobre cuidados com a pele e proteção contra o sol.

Ladrões fazem “limpa” na casa de Alanis Morissette

A casa da cantora canadense Alanis Morissette foi invadida por criminosos, que fizeram uma "limpa" no local. Somente em joias, o prejuízo foi de US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões). Segundo o site "TMZ", o roubo ocorreu na última quinta-feira (9), na propriedade da artista em Los Angeles, Califórnia (EUA). Alanis não estava em casa no momento da ação dos bandidos.

Mulher de 27 anos é a pessoa mais jovem a visitar todos os países do mundo

No dia 2 de fevereiro, chegou ao fim a Expedição 196, o projeto de Cassandra De Pecol de visitar todos os países do mundo. Cassandra é americana, tem 27 anos e embarcou nessa aventura no dia 24 de julho de 2015. Foram 18 meses e 26 dias viajando para 193 Estados reconhecidos e três não reconhecidos (Taiwan, Kosovo e Palestina), o que deu a ela o título de primeira mulher do mundo a visitar todos os países. Mas esse não foi seu único recorde: ela é também a pessoa a visitar todos os países em menos tempo. Anteriormente, o americano Yili Liu, de 30 anos, era o dono do recorde, levando três anos e três meses para realizar o feito.

Níver do dia

Matt Groening

Criador de Os Simpsons

63 anos