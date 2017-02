Técnicos da prefeitura de Pontal do Paraná realizaram, ontem, a interdição da passarela elevada no balneário Ipanema. A passarela localizada na Avenida Deputado Anibal Kury esquina com Rua Roberto Burle Marx foi construída no final de 2016, e em decorrência a alteração do fluxo de água pluvial o aterro de sua fundação foi removido, deixando-a exposta e suspensa.