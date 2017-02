No próximo sábado acontece o “Sábado Animado” no Museu do Boneco Animado, que devido ao feriado de Carnaval, não irá ocorrer no último sábado do mês como de costume. A atração contará com programação especial de Carnaval. As atividades começam as 12 horas e encerram às 16 horas, com oficina de confecção de máscaras, contação de histórias e diversas mesas com vários jogos e brincadeiras. “Vai ser uma tarde de atividades e lazer para toda a família. Venha participar, você é nosso convidado”, destaca o secretário de Cultura, Imar Augusto.

O Museu do Boneco Animado está localizado no centro da cidade, na Praça Getúlio Vargas, e está aberto para visitações de segunda à sexta-feira com entrada gratuita. Agendamentos para visitas escolares no Portal da Prefeitura.